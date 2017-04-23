عاجل: 3 قتلى في قصف اسرائيلي على موقع للجيش السوري جنوب سوريا أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمالافراج عن 3 أشخاص أوقفهم الجيش أمس في الشيخ محمدمسلح يحتجز 3 سعوديات ويطلق النار على الشرطة في السعوديةحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف […] أقراء المزيد من المصدر