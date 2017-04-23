تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد عناصر “جبهة النصرة” سابقا، داخل إحدى الكنائس الألمانية، بعد اعتناقه المسيحية. وقال الشاب الثلاثيني ويدعى “حسان أبو حمزة”، إنه التحق مع الجهاديين في حرب العراق حين كان عمره 19 عاما فقط، زاعما أنه أحد مؤسسي تنظيم القاعدة هناك. وأوضح أنه وكّل بمهمة خاصة في سوريا، واعتقل […] أقراء المزيد من المصدر