المرصد السوري لحقوق الإنسان: هز انفجار عنيف مدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، تبين انه ناجم عن انفجار سيارة بالقرب من القصر العدلي بالمدينة وهو مقر سابق لجبهة فتح الشام، ما أسفر عن سقوط جرحى بينهم أطفال، كما نفذ الطيران الحربي غارات مناطق في الريف الجنوبي لإدلب، واستهدفت الضربات أماكن في قريتي إبلين وبسامس، دون […] أقراء المزيد من المصدر