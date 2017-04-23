mtv من فرنسا: وتيرة الاقتراع لا تزال ضعيفة والحركة خجولة ووفق استطلاع للرأي نشرته صحف بلجيكية حلّت المرشحة مارين لوبن الاولى تبعها فرنسوا فيون أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو […] أقراء المزيد من المصدر