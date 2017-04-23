قالت كوريا الشمالية اليوم الأحد، إنها مستعدة لإغراق حاملة طائرات أمريكية حتى تظهر بأسها العسكري، بينما انضمت سفينتان تابعتان للبحرية اليابانية إلى حاملة طائرات أمريكية لإجراء تدريبات في غرب المحيط الهادي. وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة قتالية تابعة لحاملة الطائرات “كارل فينسون” بالإبحار صوب المياه قبالة شبه الجزيرة الكورية، رداً على التوتر المتصاعد بسبب […] أقراء المزيد من المصدر