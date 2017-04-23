بيروت – سيدر نيوز: هددت حكومة كوريا الشمالية، استراليا بتوجيه ضربة نووية، إذا استمرت في “تأييدها الأعمى” للولايات المتحدة. وفي تصريح ، الأحد، اتهم أحد الناطقين باسم وزراة خارجية كورية الشمالية استراليا بانتهاج “تأييد أعمى” لأمريكا، منتقداً تصريح وزيرة الخارجية الأسترالية جولي بيشوب، التي اعتبرت البرنامج النووي الكوري “خطراً شديداً” على بلادها. وقال المتحدث: “إذا […] أقراء المزيد من المصدر