مطار الملك فهد: هبوط اضطراري لرحلة الخطوط السعودية SV 768 بعدد ١٢٧ راكب، حسب طلب الكابتن لوجود خلل فني، وتم هبوط الطائرة بسلامة جميع الركاب أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانهذه نتائج امتحانات شهادة الثانوية العامة البكالوريا ٍSV SG العلوم العامة علوم الحياة SE LH الاجتماع […] أقراء المزيد من المصدر