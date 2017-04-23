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معلومات عن الانتخابات الرئاسية في فرنسا

Posted by on April 23, 2017 0 Comment

دعي حوالى 47 مليون ناخب فرنسي الاحد الى الاختيار بين أحد عشر مرشحا في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية، وتأهل مرشح الوسط ايمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الى الدورة الثانية المقررة في 7 ايار/مايو في نهاية اليوم الانتخابي. – كيف يتم انتخاب الرئيس في فرنسا؟ ينتخب الرئيس الفرنسي بالاقتراع العام المباشر على مرحلتين […] أقراء المزيد من المصدر

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