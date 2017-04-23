دعي حوالى 47 مليون ناخب فرنسي الاحد الى الاختيار بين أحد عشر مرشحا في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية، وتأهل مرشح الوسط ايمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن الى الدورة الثانية المقررة في 7 ايار/مايو في نهاية اليوم الانتخابي. – كيف يتم انتخاب الرئيس في فرنسا؟ ينتخب الرئيس الفرنسي بالاقتراع العام المباشر على مرحلتين […] أقراء المزيد من المصدر