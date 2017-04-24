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الصحافة الفرنسية تشبه نتيجة الدورة الاولى بـ”الانفجار الكبير” 

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

باريس: شبهت الصحافة الفرنسية مرور ايمانويل ماكرون ومارين لوبن الى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، بـ “الانفجار الكبير” الذي وجه “ضربة قاضية لليمين” وطرح اليسار أرضا. وكتبت صحيفة “لو ايكو” الاقتصادية “الانفجار الكبير” او “قفزة كبيرة في المجهول” مشيرة الى ان ما يبقى من هذه الانتخابات هي عبارة “سئمنا من النظام القائم، والقطع التام […] أقراء المزيد من المصدر

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