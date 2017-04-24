ح زعم مجموعة من الأطباء النفسيين الأميركيين، أن الرئيس دونالد ترامب، يعاني من مرض ذهني خطير يجعله غير مناسب لتولي منصب رئيس الولايات المتحدة. وقال الطبيب النفسي جون غارتنر بعد اجتماع لخبراء في الطب النفسي في جامعة يال الأميركية، يوم السبت الماضي، إن أطباء وخبراء في علم النفس رأوا أن من واجبهم الأخلاقي تحذير الرأي […] أقراء المزيد من المصدر