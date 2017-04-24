عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في الوزارة للإعلان عن برنامج “مؤتمر الطاقة الاغترابية” الذي سينعقد من الرابع حتى السادس من أيار المقبل في البيال في بيروت. وحضر المؤتمر وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، العميد الياس خوري ممثلا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الوزيران السابقان الياس بو صعب ونقولا صحناوي، رئيس غرفة التجارة […] أقراء المزيد من المصدر