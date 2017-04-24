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باسيل: معنيون بأن نقول للمنتشرين في مؤتمر الطاقة الاغترابية إننا نفكر بهم من خلال القانون

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا في الوزارة للإعلان عن برنامج “مؤتمر الطاقة الاغترابية” الذي سينعقد من الرابع حتى السادس من أيار المقبل في البيال في بيروت. وحضر المؤتمر وزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، العميد الياس خوري ممثلا وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، الوزيران السابقان الياس بو صعب ونقولا صحناوي، رئيس غرفة التجارة […] أقراء المزيد من المصدر

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