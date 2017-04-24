تم طرح امتداد جديد على متصفح الإنترنت، يخبرك بالأشخاص الذين ألغوا الصداقة بينهم وبين الآخرين على فيسبوك. اسم الامتداد “أخبرني من حذفني” Dubbed Who Deleted Me، التطبيق مساحته صغيرة ويتتبع قائمة أصدقائك على فيسبوك، وسيخطرك عندما يزيلك شخص ما من دائرته على الشبكة الاجتماعية، بسحب صحيفة Express البريطانية. الامتداد المجاني الخاص بمتصفح الإنترنت متوفر على […] أقراء المزيد من المصدر