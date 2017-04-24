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ترامب يؤكد على بناء الجدار مع المكسيك وهذه المرة بحجة منع تدفق المخدرات

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

روسيا اليوم: ترامب يؤكد على بناء الجدار مع المكسيك وهذه المرة بحجة منع تدفق المخدرات أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة […] أقراء المزيد من المصدر

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