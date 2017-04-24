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تزوجت بريطانياً فأفغانياً ثم هندياً.. مغربية أرادت تصميم الأزياء فتحولت إلى “داعشية” عالقة عند أكراد سوريا

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

أرادت الشابة المغربية إسلام ميطاط أن تصبح مصممة أزياء لكن حلمها سرعان ما تبدد حين اصطحبها زوجها البريطاني من أصل أفغاني إلى سوريا، لتعيش معه في كنف “الخلافة الإسلامية”. خلال نحو 3 سنوات، تنقلت إسلام (23 عاماً) بين معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. تزوجت 3 جهاديين، قتل اثنان منهم، وأنجبت طفلين قبل أن تتمكن […] أقراء المزيد من المصدر

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