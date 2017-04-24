أرادت الشابة المغربية إسلام ميطاط أن تصبح مصممة أزياء لكن حلمها سرعان ما تبدد حين اصطحبها زوجها البريطاني من أصل أفغاني إلى سوريا، لتعيش معه في كنف “الخلافة الإسلامية”. خلال نحو 3 سنوات، تنقلت إسلام (23 عاماً) بين معاقل تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا. تزوجت 3 جهاديين، قتل اثنان منهم، وأنجبت طفلين قبل أن تتمكن […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » تزوجت بريطانياً فأفغانياً ثم هندياً.. مغربية أرادت تصميم الأزياء فتحولت إلى “داعشية” عالقة عند أكراد سوريا
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