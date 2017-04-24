سيدر نيوز – العراق: أعلنت قيادة شرطة ذي قار، القاء القبض على شخص قتل 3 من أشقائه بمدينة الشطرة شمال المحافظة، مؤكدة أن عملية القتل تعود لأسباب مادية. وذكرت القيادة في بيان، أن “زوجة الجاني قالت إن زوجها قام باستدراج إخوته الثلاثة من خلال دعوتهم لتناول طعام العشاء في منزله”. وفي السابعة والنصف مساء تحدث […] أقراء المزيد من المصدر