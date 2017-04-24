شدد نائب رئيس المجلس التنفيذي في “حزب الله” الشيخ علي دعموش على أن “لبنان ينعم بالأمن والاستقرار بفضل دماء الشهداء وبفعل جهوزية المقاومة إلى جانب الجيش اللبناني، ويقظة المجاهدين واستعدادهم للتضحية من أجل حماية بلدنا وأهلنا وشعبنا”، لافتا إلى أن “لبنان قبل المقاومة كان عرضة للاعتداءات المتكررة من الصهاينة، وكان هو الضعيف والخائف والقلق والمرتعب […] أقراء المزيد من المصدر