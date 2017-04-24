دعا زعيم تنظيم القاعدة الارهابي أيمن الظواهري المسلحين في سوريا إلى شن حرب عصابات على من وصفهم بالأعداء بدءا من الرئيس بشار الأسد وحلفائه المدعومين من إيران وانتهاء بالقوى الغربية. وفي تسجيل صوتي على الإنترنت يوم الأحد دعا الظواهري مقاتلي المعارضة للتحلي بالصبر وقال إن عليهم أن يستعدوا لمعركة طويلة ضد التحالف الذي يقوده الغرب […] أقراء المزيد من المصدر