آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » زعيم القاعدة يدعو التكفيريين لحرب العصابات

زعيم القاعدة يدعو التكفيريين لحرب العصابات

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

دعا زعيم تنظيم القاعدة الارهابي أيمن الظواهري المسلحين في سوريا إلى شن حرب عصابات على من وصفهم بالأعداء بدءا من الرئيس بشار الأسد وحلفائه المدعومين من إيران وانتهاء بالقوى الغربية. وفي تسجيل صوتي على الإنترنت يوم الأحد دعا الظواهري مقاتلي المعارضة للتحلي بالصبر وقال إن عليهم أن يستعدوا لمعركة طويلة ضد التحالف الذي يقوده الغرب […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com