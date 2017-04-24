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سوري قَاتَلَ مع جبهة النصرة يعتنق المسيحية

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

“هو لم يكن قاضياً شرعياً في جبهة النصرة”، كانت العبارة الأولى التي قالها أيمن الحاج، لحظة رأى فيها صور حسان أبو حمزة وهو يتعمَّد في إحدى كنائس ألمانيا، مشيراً إلى أنه كان مجرَّد عنصر يقاتل في جبل الزاوية بريف إدلب. حديث أيمن لـ”هافينغتون بوست عربي”، وهو ابن مدينة الطبقة “قرب الرقة” التي ترعرع فيها أيضاً […] أقراء المزيد من المصدر

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