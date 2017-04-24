عاجل: الطيران التركي يقصف 4 مواقع ل #حزب_العمال_الكردستاني في شمال العراق أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبناناحمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي وحمدين وفضيحة لأحمد موسي فى 2016نتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦نجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلفيديو: مقتل 4 أشقاء وأمهم […] أقراء المزيد من المصدر
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