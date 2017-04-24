.. الشرطة الأمريكية: عملية اطلاق نار كثيف داخل مكتب في مبنى بمدينة دالاس الأمريكية أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهتقدم ماكرون ولوبان في الجولة الأولى في فرنسافيديو.. أمريكا تفرج عن مقطع فيديو لتجارب نووية سرية قبل […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » عاجل: عملية اطلاق نار كثيف داخل مكتب في دالاس
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!