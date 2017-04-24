شن وزير الخارجية القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني، هجوما على ما يسمى بـ”الربيع العربي”، في موقف مغاير لتوجهات قطر التي دعمت تلك الثورات، بحسب تصريحات مسؤوليها. واعتبر حمد بن جاسم في محاضرة ألقاها في الدوحة، أن إيران “المستفيد الأكبر من غزو العراق وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003 واندلاع ثورات الربيع […] أقراء المزيد من المصدر