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مروحيات الجيش تغير بالصواريخ على مواقع داعش في جرود رأس بعلبك

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

مروحيات الجيش اللبناني تغير بالصواريخ على مواقع لتنظيم داعش في جرود رأس بعلبك أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: وفاة هيفاء وهبي […] أقراء المزيد من المصدر

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