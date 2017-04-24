دعا مسجد باريس الأكبر الإثنين، الناخبين الفرنسيين، إلى التصويت المكثف لفائدة المرشح إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستُقام في 7 مايو (أيار). ودعا المسجد رسمياً إلى التصويت لماكرون “الذي سيكون انتخابه حاسماً، لضمان مستقبل فرنسا، وأقلياتها الدينية”. وأضاف المسجد في بيان رسمي لم يتعرض فيه إلى مرشحة أقصى اليمين مارين […] أقراء المزيد من المصدر