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وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم خان شيخون

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

وزارة الخزانة الأميركية تفرض عقوبات على 271 من موظفي المركز السوري للبحوث والدراسات العلمية ردا على هجوم خان شيخون أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر

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