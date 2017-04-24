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وزير الدفاع الأفغاني وقائد الجيش يستقيلان من منصبيهما

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

وزير الدفاع الأفغاني وقائد الجيش يستقيلان من منصبيهما على خلفية هجوم دام لـ طالبان قبل أيام أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة في الصين احمد شاهين: […] أقراء المزيد من المصدر

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