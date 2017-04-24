كشف وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث إلى مجلة “الإقتصاد والأعمال” أن “واشنطن سترسل بعثة إلى بيروت قريبا لاستكمال البحث في مشكلة الحدود البحرية مع اسرائيل”. وقال إنه “التقى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الموفد الخاص المعين حديثا وهي السفيرة ماري دورليك، وعلم أن هناك توجها لاستئناف المساعي التي بدأتها الإدارة الأميركية السابقة، والتي تجاوبت معها الحكومة اللبنانية في حينه”.
ووصف أبي خليل “إقبال الشركات على الدورة الثانية للتأهيل المسبق “بالممتاز”، وذلك بالرغم من التطورات غير المؤاتية المتمثلة بهبوط أسعار النفط والتراجع الكبير في الاستثمارات الخاصة بالاستكشاف والتنقيب. ويتضح هذا الإقبال من تقدم 10 شركات في الدورة الحالية، تضاف إلى 46 شركة مؤهلة في الدورة السابقة عام 2013”.
واعتبر أبي خليل أن “مشاركة كل من شركة “قطر للبترول” و”سوناطراك” الجزائرية في الدورة أقراء المزيد من المصدر
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