كشف وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل في حديث إلى مجلة “الإقتصاد والأعمال” أن “واشنطن سترسل بعثة إلى بيروت قريبا لاستكمال البحث في مشكلة الحدود البحرية مع اسرائيل”. وقال إنه “التقى خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة الموفد الخاص المعين حديثا وهي السفيرة ماري دورليك، وعلم أن هناك توجها لاستئناف المساعي التي بدأتها الإدارة الأميركية السابقة، والتي تجاوبت معها الحكومة اللبنانية في حينه”.

ووصف أبي خليل “إقبال الشركات على الدورة الثانية للتأهيل المسبق “بالممتاز”، وذلك بالرغم من التطورات غير المؤاتية المتمثلة بهبوط أسعار النفط والتراجع الكبير في الاستثمارات الخاصة بالاستكشاف والتنقيب. ويتضح هذا الإقبال من تقدم 10 شركات في الدورة الحالية، تضاف إلى 46 شركة مؤهلة في الدورة السابقة عام 2013”.



وعزا “العدد الكبير للشركات المشاركة بدورتي التأهيل المسبق، الذي فاق عدد الشركات المهتمة بالعمل في كل دول شرقي البحر المتوسط الاخرى، إلى أن كبريات الشركات الدولية درست وتأكدت من حسن الإدارة والحوكمة والشفافية التي تميز المنظومة القانونية لقطاع النفط اللبناني، وليس إلى وفرة الموارد الهيدروكربونية”. معربا عن اسفه لأنه “في حين تبدو هذه الشركات مقتنعة تماما بتلك المنظومة ومستعدة لضخ مئات ملايين الدولارات في عمليات الاستكشاف والتنقيب، لا يزال هناك لبنانيون ينقبون عن جزئية من هنا وهناك بهدف “الحرتقة”.واعتبر أبي خليل أن “مشاركة كل من شركة “قطر للبترول” و”سوناطراك” الجزائرية في الدورة أقراء المزيد من المصدر