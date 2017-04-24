توفي الأمير ناصر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصديقه عبدالله بن مترك الدوسري، في حادث مروري، الاثنين (24 إبريل 2017)، على طريق الطائف-الرياض. ونعى الأمراء عبدالله وفيصل ومحمد شقيقهم الأمير ناصر، وصديقه عبدالله الدوسري. وقال الأمير عبدالله بن سلطان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الحمد لله في طريقهم للميقات نيتهم لبيت الله الحرام ذهبوا لمن هو […] أقراء المزيد من المصدر