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وفاة الأمير ناصر بن سلطان وصديقه الدوسري في حادث مروري

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

توفي الأمير ناصر بن سلطان بن عبدالعزيز، وصديقه عبدالله بن مترك الدوسري، في حادث مروري، الاثنين (24 إبريل 2017)، على طريق الطائف-الرياض. ونعى الأمراء عبدالله وفيصل ومحمد شقيقهم الأمير ناصر، وصديقه عبدالله الدوسري. وقال الأمير عبدالله بن سلطان عبر حسابه الرسمي على تويتر: “الحمد لله في طريقهم للميقات نيتهم لبيت الله الحرام ذهبوا لمن هو […] أقراء المزيد من المصدر

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