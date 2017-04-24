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‏المعتصمون أمام وزارة الشؤون يهددون باقفال مكاتب الوزارة في المناطق ان لم يمدد لهم 12 شهراً

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

‏المعتصمون أمام وزارة الشؤون يهددون باقفال مكاتب الوزارة في المناطق ان لم يمدد لهم 12 شهراً أخبار قد تهمكفيديو.. تجربة صادمة: هكذا يُخطف الأطفال بسهولة من بين أيدي أهاليهم سكاي نيوز: ٤ قتلى بعد ان فجر المطلوب محمد حمزة نفسه خلال مداهمة للجيشإيران: عودة 32 مليار دولار من الأموال المجمدةالجيش يقصف مواقع المسلحين في جرود عرسالاعتداءات […] أقراء المزيد من المصدر

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