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‏تجمع عدد من الشاحنات على جانب اوتوستراد ⁧‫الزهراني‬⁩ بالاتجاهين

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

‏‏قطع طريق صيدا ⁧‫الزهراني‬⁩ من قبل الشاحنات احتجاجاً على القرار الصادر بعدم الإستمرار في العمل في المرامل والمقالع غير الشرعية أخبار قد تهمكمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبي.ريفي: ‏ما وُعد به اللبنانيون قبل التسوية الرئاسية، بدا على حقيقته أنه سرابعاجل من الاشرفية: تعرض بنك بيبلوس فرع الجعتاوي لعملية […] أقراء المزيد من المصدر

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