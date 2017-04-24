قطع طريق صيدا الزهراني من قبل الشاحنات احتجاجاً على القرار الصادر بعدم الإستمرار في العمل في المرامل والمقالع غير الشرعية أخبار قد تهمكمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبي.ريفي: ما وُعد به اللبنانيون قبل التسوية الرئاسية، بدا على حقيقته أنه سرابعاجل من الاشرفية: تعرض بنك بيبلوس فرع الجعتاوي لعملية […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » تجمع عدد من الشاحنات على جانب اوتوستراد الزهراني بالاتجاهين
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