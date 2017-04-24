‏درباس لصوت لبنان:اذا كنا انفقنا 5 مليار ليرة على برنامج الرصد السكاني فيمكن اضافة مليارين لاكمال المهمة، وإلا فان الالغاء يكون هدراً أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهالعراق: 5 قتلى و 10 جرحى في انفجار أمام المكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيلفلكيّة جدة: أقوى انفجار شمسي في 2016 وقع […] أقراء المزيد من المصدر