درباس لصوت لبنان:اذا كنا انفقنا 5 مليار ليرة على برنامج الرصد السكاني فيمكن اضافة مليارين لاكمال المهمة، وإلا فان الالغاء يكون هدراً أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهالعراق: 5 قتلى و 10 جرحى في انفجار أمام المكتب الحزب الديمقراطي الكردستاني في أربيلفلكيّة جدة: أقوى انفجار شمسي في 2016 وقع […] أقراء المزيد من المصدر
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