‏سماع اصوات قذائف واطلاق نار من اسلحة متوسطة وثقيلة في محيط بعلبك وقرى شرقي بعلبك ناتجة عن تدريبات عسكرية للجيش في حقول رماية الطيبة أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة […] أقراء المزيد من المصدر