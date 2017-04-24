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‏متعاقدو الشؤون يرفضون فتح ابواب الوزارة 

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

‏متعاقدو الشؤون يرفضون فتح ابواب الوزارة رغم موافقة الوزير لقاء وفد منهم في مكتبه ويصرون على نزول الوزير اليهم أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع وإصابة 10 أشخاص إثر تحطم طائرة […] أقراء المزيد من المصدر

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