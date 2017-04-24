احتفت الفنانة الإماراتية أحلام الإثنين 24 أبريل/نيسان 2017، باعتناق مديرة منزلها الفلبيبنية جوديت أورتجا الإسلام والتي أصبح اسمها الجديد جنان. وأرفقت أحلام صورة من شهادة اعتناق مديرة منزلها الإسلام من محكمة الأسرة بقطر، قبل 3 سنوات. وأحلام متزوجة من الفنان القطري مبارك الهاجري، والذي قالت إنها قابلته أول مرة في العاصمة اللبنانية بيروت، وبعدها تزوجا. […] أقراء المزيد من المصدر