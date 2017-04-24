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‏وفد من المعتصمين امام وزارة الشؤون: قراره غير قابل للنقاش 

Posted by on April 24, 2017 0 Comment

‏وفد من المعتصمين امام وزارة الشؤون بعد لقائهم الوزير بو عاصي:الوزير يعتبر ان هذا المشروع فيه تضخم وقراره غير قابل للنقاش وغير قابل لاي تعديل أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانالوفيات الى ازدياد في لبنان بسبب H1N1بين السعودية وإيران …لبنان بين المطرقة والسندان‏ – ميشال الزبيديعاجل.. مصرع […] أقراء المزيد من المصدر

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