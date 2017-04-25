النهار للمرّة الأولى يطل تيمور جنبلاط في حديث سياسي عن تطوير النظام اللبناني من على منبر الجامعة اليسوعية…. قال مسؤول سابق أنه لا يمكن رسم سياسة واضحة للبنان قبل معرفة حقيقة السياسة الأميركيّة في المنطقة… يشكو مسؤول كنسي من خسارة طائفته مواقع مهمة عدّة في التعيينات الأخيرة المدنية والعسكرية…. شكّك ناشطون عونيّون في تزامن اقفال […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » اسرار الصحف اللبنانبة الصادرة في بيروت الثلثاء 25 نيسان 2017
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