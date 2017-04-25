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اسرار الصحف اللبنانبة الصادرة في بيروت الثلثاء 25 نيسان 2017

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

النهار للمرّة الأولى يطل تيمور جنبلاط في حديث سياسي عن تطوير النظام اللبناني من على منبر الجامعة اليسوعية…. قال مسؤول سابق أنه لا يمكن رسم سياسة واضحة للبنان قبل معرفة حقيقة السياسة الأميركيّة في المنطقة… يشكو مسؤول كنسي من خسارة طائفته مواقع مهمة عدّة في التعيينات الأخيرة المدنية والعسكرية…. شكّك ناشطون عونيّون في تزامن اقفال […] أقراء المزيد من المصدر

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