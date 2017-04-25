اعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن هجوم عناصر طالبان على قاعدة عسكرية في افغانستان الجمعة أدى إلى مقتل 144 شخصا. واضاف المسؤول رافضا الكشف عن اسمه ان حوالى 60 عنصرا من قوى الأمن اصيبوا بجروح في الهجوم على قاعدة عسكرية في مزار شريف بشمال البلاد. ولم تصدر السلطات الافغانية حصيلة […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » البنتاغون: هجوم طالبان على قاعدة عسكرية في أفغانستان أسفر عن 144 قتيلا واصابة حوالى 60 عنصرا من قوى الأمن
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