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البنتاغون: هجوم طالبان على قاعدة عسكرية في أفغانستان أسفر عن 144 قتيلا واصابة حوالى 60 عنصرا من قوى الأمن

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

اعلن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية الثلاثاء لوكالة فرانس برس أن هجوم عناصر طالبان على قاعدة عسكرية في افغانستان الجمعة أدى إلى مقتل 144 شخصا. واضاف المسؤول رافضا الكشف عن اسمه ان حوالى 60 عنصرا من قوى الأمن اصيبوا بجروح في الهجوم على قاعدة عسكرية في مزار شريف بشمال البلاد. ولم تصدر السلطات الافغانية حصيلة […] أقراء المزيد من المصدر

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