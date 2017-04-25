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الديار: العقوبات الاميركية على لبنان كبيرة والدولة لم تجدد لرياض سلامة القادر على التفاوض

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

قدرة حاكم مصرف لبنان كبيرة في اقناع الخزانة الاميركية بتعديل قانون الكونغرس الرئيس عون : العقوبات الاميركية لا تأتلف مع العلاقات وتسبب ضرراً للشعب اللبناني كتبت “الديار” تقول : اتخذت الادارة الاميركية قرارات بشأن عقوبات ستفرضها على لبنان وستكون قاسية جداً، وتتألف من عدة نقاط اهمها: 1- التضييق على كل شخصيات حزب الله وحركة حزب […] أقراء المزيد من المصدر

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