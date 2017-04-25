ألقت الشرطة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، القبض على 5 أشخاص على صلة بإرهابيين اعتقلا في الـ18 من الشهر الجاري بمدينة مارسيليا بتهمة التخطيط لتنفيذ هجوم “كبير” أثناء الانتخابات الرئاسية في البلاد. وأوضحت وسائل الإعلام المحلية أن الاعتقالات تمت في منطقتين شرق وجنوب فرنسا. ويشتبه في صلة هؤلاء الأشخاص الـ5 بكل من مهدي الدين مرابط (29 عاماً) […] أقراء المزيد من المصدر