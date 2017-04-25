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تخاذل اليسار وخيانة اليمين يساعدان لوبان.. هذه السيناريوهات السوداء تنتظر ماكرون

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

هل تحقق مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان مفاجأة على غرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وتفوز بانتخابات الرئاسة الفرنسية، كما توقع منذ أشهر رئيس وزراء فرنسا السابق مانويل فالس. فقد عم الابتهاج أوروبا واستعادت الأسواق ثقتها فيما أبدت المؤسسة الفرنسية من جديد ثقتها بعدم فوز مارين لوبان بالرئاسة الفرنسية. لكن مع هذا، ما زالت الجبهة الوطنية […] أقراء المزيد من المصدر

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