القدس المحتلة- أ ف ب- أعلنت وزيرة العدل الإسرائيلية ايليت شاكيد الثلاثاء انها عينت أول قاضية شرعية عربية في المحاكم الشرعية الاسلامية في إسرائيل. واختارت إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي، مع لجنة تعيين القضاة، المحامية هناء خطيب لتكون أول قاضية شرعية في المحاكم الاسلامية. وتحمل خطيب شهادة ماجستير في القانون ومتخصصة في قانون الاحوال […] أقراء المزيد من المصدر