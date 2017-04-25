اختطف مسلحو تنظيم “داعش الإرهابي” في العراق، طفلاً يبلغ من العمر ثلاث سنوات، وسجنوه لمدة عامين، قبل أن يُطلقوا سراحه أخيرا. وبحسب صحيفة “”الديلي ميل” البريطانية، أن والد الطفل سماه “ميسي” تيمناً بلاعب كرة القدم العالمي الشهير وتشجيعاً له. وقالت الصحيفة، إن الطفل ميسي أحد أبناء الطائفة الأزيدية في شمال العراق، وهؤلاء وقع الكثير منهم […] أقراء المزيد من المصدر