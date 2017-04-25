توقيف 3 روسيين على معبر العبودية اثناء دخولهم من سوريا الى لبنان بعد العثور بحوزتهم على لباس عسكري سوري. أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمعاجل: أثينا ترفض طلب تركيا تسليمها 3 انقلابيين مسلح يحتجز 3 سعوديات ويطلق النار على الشرطة في السعوديةالافراج عن 3 أشخاص أوقفهم الجيش أمس في الشيخ […] أقراء المزيد من المصدر