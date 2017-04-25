الحصول على جنسية تسهل الوصول إلى دول كثيرة بدون #تأشيرة يعتبر حلما عند الكثيرين، ولكن باختلاف رغبات الشخص تختلف التكلفة والمدة المطلوبة للحصول على الجنسية، فعلى سبيل المثال إن كان الشخص مهتماً بالحصول على جنسية ثانية، فعليه أن يحدد المدة التي يستطيع الانتظار للحصول على #الجنسية، والتي قد تصل لمدة قصيرة قد لا تتعدى الشهرين، […] أقراء المزيد من المصدر