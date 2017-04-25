أعلنت حركة “حماس”، الثلاثاء 25 أبريل، أنها جاهزة لتسليم كافة مناحي الحياة في قطاع غزة من وزارات ومعابر وأجهزة شرطة، للحكومة الفلسطينية. وقال صلاح البردويل، عضو المكتب السياسي للحركة، خلال لقاء صحفي عقده بمدينة غزة: “نحن نوافق على تسليم كل مناحي الحياة، بما فيها أجهزة الشرطة والمعابر للحكومة”. وجدد البردويل التأكيد على استعداد حركته لحل […] أقراء المزيد من المصدر