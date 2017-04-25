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خدعة وكالة الأمن القومي الأمريكي للتجسس على سكان نيويورك

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

خدعة جديدة لجات إليها وكالة الأمن القومى الأمريكية NSA للتجسس على سكان مدينة نيويورك كشفها تقرير حديث من موقع theintercept حيث أثبت أن التجسس كان يتم باستخدام مناطيد هواء ساعدتها فى التنصت على المكالمات الهاتفية الخلوية والاتصالات الأخرى على مدار عقد من الزمان. إذ تم تجهيز تلك المناطيد الذى يبلغ قطرها 62 قدما ويطلق عليه […] أقراء المزيد من المصدر

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