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عاجل: اعتقال 8 أشخاص في برشلونة 4 منهم على علاقة بتفجيرات بروكسل

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

عاجل: اعتقال 8 أشخاص في برشلونة 4 منهم على علاقة بتفجيرات بروكسل أخبار قد تهمكنتائج لعبة يومية yawmiyeh الخميس ١٨-٢-٢٠١٦لبنان استذكر ثورة 14 مارس بلا “ثوّارٍ» … افترقوا في “عزّ الصراع»12 سيناريو لنتائج الانتخابات الرئاسيةفيديو: مقتل 4 أشقاء وأمهم إثر حادث مروع بالخليلنجاة عائلة فلسطينية من ١٠ أشخاص في لبنان بعد سقوط سقف المنزلهكذا سيكون […] أقراء المزيد من المصدر

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