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عاجل: غارات تركية على حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وفي شمال شرق سوريا

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

عاجل: غارات تركية على حزب العمال الكردستاني شمالي العراق وفي شمال شرق سوريا أخبار قد تهمكفيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتعاجل: محاولة لاغتيال نتنياهو داخل مكتبهتقدم ماكرون ولوبان في الجولة الأولى في فرنسافيديو.. أمريكا تفرج عن مقطع فيديو لتجارب نووية سرية قبل 50 […] أقراء المزيد من المصدر

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