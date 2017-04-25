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عاجل: هجوم مترو سان بطرسبرج  بأمر من زعيم “القاعدة”

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

“رويترز”: جماعة تعلن مسؤوليتها عن هجوم مترو سان بطرسبرج في روسيا وتقول إنها تحركت بأمر من زعيم “القاعدة” أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءعاجل: المرشحة الديمقراطية هيلاري #كلينتون تدلي بصوتها في الانتخاباتﺧﻄﺔ ﺃﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻠﻴﺔ .. ﺩﻭﻟﺔ ﻏﺰﺓ […] أقراء المزيد من المصدر

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