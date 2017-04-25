أعلنت القوات الأمريكية هناك أنها مستعدة للرد على “استفزازات” كوريا الشمالية. وأعلن الجنرال فنسنت بروكس، قائد الوحدات العسكرية الأمريكية في كوريا الجنوبية، وفق ما نقلته “روسيا اليوم” أن قواته جاهزة لمواجهة استفزازات كوريا الشمالية. وقال الجنرال الأمريكي، ردا على سؤال من الصحفيين الكوريين الجنوبيين عن الرسالة التي يود أن يبعث بها للسلطات في كوريا الشمالية […] أقراء المزيد من المصدر