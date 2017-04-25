أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، اثر الجلسة المخصصة لمشروع الموازنة، ان “الجلسة كانت جيدة، وكان هناك صراحة كاملة بين كل النواب”، مشيرا الى ان “وزير المالية علي حسن خليل أعطى أجوبة واقعية حول الوضع المالي الذي نعيشه”. وقال: “الوقت يفرض نفسه علينا وبعض الأرقام تفرض نفسها علينا وهذا أمر غير صحي، ونعد […] أقراء المزيد من المصدر