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كنعان: وزير المال اعطى أجوبة واقعية عن الوضع المالي وحددنا جلسة لمناقشة فزلكة الموازنة

Posted by on April 25, 2017 0 Comment

أعلن رئيس لجنة المال النيابية النائب ابراهيم كنعان، اثر الجلسة المخصصة لمشروع الموازنة، ان “الجلسة كانت جيدة، وكان هناك صراحة كاملة بين كل النواب”، مشيرا الى ان “وزير المالية علي حسن خليل أعطى أجوبة واقعية حول الوضع المالي الذي نعيشه”. وقال: “الوقت يفرض نفسه علينا وبعض الأرقام تفرض نفسها علينا وهذا أمر غير صحي، ونعد […] أقراء المزيد من المصدر

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